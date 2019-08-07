ЦИК признала устаревшим механизм сбора подписей за кандидатов на выборах в РФ

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова считает, что механизм сбора подписей за кандидатов на выборах в России устарел.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе», — цитирует ее в среду, 7 августа, «РИА Новости».

Памфилова добавила, что с развитием технологий появляются всё новые способы фальсификации подписей. По ее словам, у ЦИК есть ряд предложений по реформированию процесса, касающегося сбора подписей и комиссия их представит в скором времени.

31 июля Памфилова заявила, что российский Центризбирком (ЦИК) не получает указаний от кого-либо относительно действий в разных ситуациях. По ее словам, если бы ей поступали команды «из какого-то кабинета», то она бы «здесь и дня не сидела».

Также она отметила, что в комиссию поступили жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Обращения поступили от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой. ЦИК оперативно работает с документами по этим жалобам.