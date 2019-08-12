В ЦИК рассказали о возможных случаях отмены выборов

Выборы в Мосгордуму могут быть отменены только в судебном порядке. На сегодняшний день решение о назначении голосования в суде не рассматривается, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Законодательство не предусматривает процедуру прекращения текущей избирательной кампании, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.

Основанием для отмены выборов могут быть нарушения, допущенные при их назначении (решение принято с нарушением срока, неуполномоченным органом и пр.), заявили в комиссии.

Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала «Интерфакс», что выборы отменялись только однажды — в подмосковной Барвихе в 2016 году из-за выявленных нарушений на этапе предварительного голосования.

«Но это экстраординарная ситуация», — подчеркнула она. В заявлении ЦИК этот случай также упомянут, но в нем говорится, что аналогия с этой ситуацией неуместна.

«Во-первых, решение о назначении выборов тогда принималось избирательной комиссией сельского поселения, т.к. они являлись досрочными, и было принято до вступления в силу решения суда о признании Совета депутатов сельского поселения неправомочным. Кроме того, комиссией сельского поселения были необоснованно сокращены сроки отдельных избирательных действий», — подчеркнули в комиссии.

Ранее 12 августа незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, отбывающий административный арест после несанкционированной акции 27 июля, направил председателю ЦИК Элле Памфиловой письмо с предложением отменить голосование 8 сентября и назначить новое на конец осени.