Представитель ЦИК назвал общее число кандидатов на выборах 8 сентября

Россия готова к проведению единого дня голосования 8 сентября, сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин. По его словам, всего в качестве кандидатов зарегистрировано около 105,5 тыс. человек.

«Изначально заявили о желании участвовать в выборах свыше 118 тыс. кандидатов, 6% получили отказ, еще 5% кандидатов либо отказались от участия в избирательной кампании, либо не предъявили документы», — цитирует Клюкина «РИА Новости» в среду, 4 сентября.

Представитель Центризбиркома рассказал также, что в ходе голосования в Москве предусмотрены различные форматы голосования, в том числе электронный формат. По его словам, для того чтобы в ходе голосования не было сбоев, сделано всё возможное.

Ранее в среду глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная система России готова к единому дню голосования. По ее словам, все списки избирателей проверены, а бюллетени напечатаны.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.