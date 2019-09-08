В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии

В России может появиться система идентификации избирателей с использованием биометрических данных. Об этом 8 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора концерна «Автоматика» Владимира Кабанова.

На данный момент концерн оснащает ЦИК оборудованием цифровых избирательных участков.

Кабанов рассказал, что в планах компании не только разработка устройств для электронного голосования, но и внедрение централизованной электронной базы избирателей, функционирующей в режиме реального времени.

«Эксперимент проводится 8 сентября, однако работа по анализу его результатов и поисков путей дальнейшего развития этого направления будет продолжена», — отметил Кабанов.

Помимо этого концерн начнет разрабатывать оборудование для проведения совмещенного голосования, для голосования маломобильных людей, а также для тех, кто ограничен по зрению и слуху.

4 сентября президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что уже этой осенью Правительство может разрешить МФЦ сбор биометрических данных граждан.