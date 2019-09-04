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Правительство может разрешить МФЦ сбор биометрических данных граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Кабмин осенью может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для организации удаленного пользования госуслугами. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой является «Ростелеком», и технология биометрической идентификации — это глобальная технология, которая будет использоваться в самых разных цифровых продуктах и сервисах.

Отмечается, что систему удаленной биометрической идентификации, которой раньше пользовались банки, планируется объединить с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами.

По мнению Осеевского, такая система со временем позволит оказывать услуги дистанционно.

16 июля сообщалось, что облачное решение для шифрования при передаче данных в ЕБС будет готово к использованию до конца 2019 года. Оно в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

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