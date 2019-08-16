Эксперт прокомментировал возможность оплаты покупок с помощью биометрических данных

На данный момент способы оплаты Сбербанка по отпечатку пальца и по лицу достаточно безопасный, рассказал «Известиям» руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц. Он также предположил, что в ближайшем будущем хакеры научатся обходить новый вид биометрических систем.

Ранее 16 августа «Ведомости» сообщили, что Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных. Помимо использования отпечатка пальца появится возможность использовать изображение лица. Это следует из обновленных условий проведения расчетов между Сбербанком и торговыми точками при помощи банковских карт.

«Сбербанк уже более года занимается данной разработкой и заявляет о ней. Мое мнение, что это дополнительная степень защиты клиента и достаточно надежная. Мы уже привыкли и с удовольствием платим с Face ID телефонами», — сказал Лифшиц.

При этом любая новая система на старте будет иметь ошибки системы, софта и железа, признал эксперт.

«Когда Аpple запускал Face ID, мы прекрасно помним первые курьезы, когда лицо ребенка распознавалось, как лицо родителя, или как распечатанная фотография лица разблокировала телефон», — отметил руководитель Агентства кибербезопасности.

Однако он выразил уверенность, что недочеты удастся устранить, что снизит уровень мошенничества и сделает систему удобной для пользователей.

По его словам, в ближайшее время пластиковые карты будут уходить на второй план, а взамен будет все больше биометрии — от прохода в метро и поезда до платежных систем.

Face ID — система распознавания лиц, которая появилась на iPhone X. Она помогает совершать разблокировку телефона, разрешает доступ к приложениям защищенных паролем, подтверждает покупки и аутентифицирует платежи Apple Pay.

Ранее в июле сообщалось, что крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца 2019 года.