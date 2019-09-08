Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Глава государства проголосовал на избирательном участке 2151 в здании Российской академии наук. Здесь же он отдавал свой голос на президентских выборах в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах, сообщает «РИА Новости».

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.