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В ЦИК рассказали об отсутствии нарушений в день тишины

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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День тишины в России прошел без существенных нарушений. Об этом заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

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«Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь», — цитирует его ТАСС. По словам Булаева, среди поступивших на горячую линию сообщений не было ничего, требующего немедленного реагирования.

6 сентября Роскомнадзор выступил с официальным предупреждением иностранным социальным сетям (Google, YouTube, Facebook и Instagram) по агитации в день тишины и в ходе единого дня голосования (ЕДГ). В ведомстве заявили, что нарушения будут расценены как вмешательство во внутренние дела России.

8 сентября, в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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