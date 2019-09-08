Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Он отдал свой голос на участке, расположенном в столичной школе 1241.

«Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее 8 сентября на выборах в столичный парламент проголосовал президент России Владимир Путин. Он рассказал журналистам, что отдал голос за «незнакомого ему лично» кандидата, но надеется, что это хороший, порядочный человек.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.