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Памфилова назвала число воспользовавшихся «Мобильным избирателем» россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 460 тыс. россиян использовали технологию «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать по месту фактического проживания, а не по прописке. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье, 8 сентября.

«Наша гордость — «Мобильный избиратель». По данным ГАС «Выборы», в этом году этим механизмом воспользовались более 460 тыс. человек», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

По ее словам, впервые при помощи данного сервиса принимались голоса избирателей на цифровых участках в 16 регионах на губернаторских выборах, а также в четырех регионах на довыборах в Госдуму.

Помимо этого стало известно, что явка на электронном голосовании в Мосгордуму на 10:00 составила 39%. В 1-м избирательном округе (Тверской) голоса отдали более 40% подавших заявления на электронное голосование, в 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) — 33%, в 30-м (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) — 26%.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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