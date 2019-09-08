В Хабаровском крае пожаловались на нарушения на выборах

Пользователи соцсетей пожаловались на нарушения, которые они заметили во время голосования на избирательных участках Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 8 сентября, «Известиям» сообщил член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев.

По его словам, местные жители обратили внимание на использование административного ресурса. Так, пользователи соцсетей рассказали, что в доме-интернате социальные работники оказывают давление на инвалидов.

Другой инцидент касался вброса: хозяйка квартиры, придя на избирательный участок, обнаружила, что в ее жилище прописаны несколько неизвестных ей людей, которые уже проголосовали.

Политолог Федорова Анна высказала мнение, согласно которому выборы в регионе проходят «в худших традициях применения административного ресурса». По ее словам, уже замечены такие нарушения, как выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей. Также она рассказала, что в соцсетях пишут о случаях голосования уже умерших людей.

В Хабаровском крае проходят дополнительные выборы в Госдуму по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска и другие муниципальные и сельские парламенты.