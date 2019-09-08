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Путин проголосовал за «незнакомого ему лично» кандидата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму за «незнакомого ему лично» кандидата. Об этом в воскресенье, 8 сентября сообщает РБК.

Президент приехал проголосовать на выборах в Мосгордуму на избирательный участок в Российской академии наук, и после того как он опустил бюллетень, журналисты спросили российского лидера, не хотелось бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.

«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества», — заявил Путин.

По словам главы государства, он не знаком лично с кандидатом, за которого проголосовал. «Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — уточнил он.

Путин голосует именно на этом избирательном участке, в РАН на улице Косыгина. В сентябре 2018 года он отдал там свой голос на выборах мэра Москвы. Тогда произошел казус: поместить бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней президент смог только с третьей попытки. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, президент пытался положить бюллетень не той стороной.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

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