На Чукотке и Камчатке закрылись избирательные участки

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе закрылись избирательные участки. Начинается подведение итогов голосования.

Участки завершили работу в 20:00 по местному времени (11:00 мск). На час позже голосование завершится в Магаданской и Сахалинской областях, передает ТАСС.

На Чукотке выбирали депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах (Чукотском, Анадырском, Билибинском), а также глав и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь, отметили в избиркоме Чукотского автономного округа. На Камчатке выбирали депутатов и глав сельских поселений.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.