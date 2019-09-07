Корпус «За чистые выборы» направит 50 наблюдателей на участки в Москве

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» вместе с Центризбиркомом (ЦИК) и Общественной палатой России направит наблюдателей для мониторинга за голосованием на 30 цифровых избирательных участках в Москве в единый день голосования 8 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте корпуса.

Наблюдатели обучены основам избирательного права и процесса и ознакомлены со спецификой работы цифровых избирательных участков. Среди них были студенты юридических факультетов Российского государственного социального университета (РГСУ) и Российского университета дружбы народов (РУДН).

ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения уточняет, что 30 человек будут направлены на участки, а еще 20 останутся в резерве.

В среду, 4 сентября, на пресс-конференции в ТАСС глава исполкома «За чистые выборы» Алена Булгакова заявила о подготовке движением в этом году более 11 тыс. общественных наблюдателей для контроля за выборами. По ее словам, они прошли очные семинары при участии известных юристов, открытые лекции с привлечением профессорского состава ведущих вузов России.

Булгакова добавила, что корпус развернул работу ситуационных центров в 16 регионах страны. Федеральный центр, который займется обработкой общей информации о текущих выборах, будет в Москве. «На площадке марафона «Ночь выборов» мы будем ежечасно представлять информацию из регионов», — сказала она. Там же представят мобильное приложение для наблюдателей. Мобильные группы «Корпуса» вместе с Общественной палатой России проведут проверку по обращениям.

О том, что для наблюдателей на выборах в столице изобрели онлайн-приложение, заявил в конце августа член ОП, зампредседателя комиссии палаты по технологиям «умного города» Владимир Чернецкий.

В России 8 сентября пройдет единый день голосования. В 85 регионах страны пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В Москве заработают 30 цифровых избирательных участков. На них смогут проголосовать жители 16 регионов, в которых в этот день пройдут выборы губернаторов, и жители одномандатных округов, где пройдут довыборы в Госдуму. Предполагается, что в скором времени голосовать на цифровых участках можно будет и на выборах в заксобрания.