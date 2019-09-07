Прямой эфир

Корпус «За чистые выборы» направит 50 наблюдателей на участки в Москве

0
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» вместе с Центризбиркомом (ЦИК) и Общественной палатой России направит наблюдателей для мониторинга за голосованием на 30 цифровых избирательных участках в Москве в единый день голосования 8 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте корпуса.

Наблюдатели обучены основам избирательного права и процесса и ознакомлены со спецификой работы цифровых избирательных участков. Среди них были студенты юридических факультетов Российского государственного социального университета (РГСУ) и Российского университета дружбы народов (РУДН).

Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
Более 5 тыс. кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны

ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения уточняет, что 30 человек будут направлены на участки, а еще 20 останутся в резерве.

В среду, 4 сентября, на пресс-конференции в ТАСС глава исполкома «За чистые выборы» Алена Булгакова заявила о подготовке движением в этом году более 11 тыс. общественных наблюдателей для контроля за выборами. По ее словам, они прошли очные семинары при участии известных юристов, открытые лекции с привлечением профессорского состава ведущих вузов России.

Булгакова добавила, что корпус развернул работу ситуационных центров в 16 регионах страны. Федеральный центр, который займется обработкой общей информации о текущих выборах, будет в Москве. «На площадке марафона «Ночь выборов» мы будем ежечасно представлять информацию из регионов», — сказала она. Там же представят мобильное приложение для наблюдателей. Мобильные группы «Корпуса» вместе с Общественной палатой России проведут проверку по обращениям.

О том, что для наблюдателей на выборах в столице изобрели онлайн-приложение, заявил в конце августа член ОП, зампредседателя комиссии палаты по технологиям «умного города» Владимир Чернецкий.

В России 8 сентября пройдет единый день голосования. В 85 регионах страны пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В Москве заработают 30 цифровых избирательных участков. На них смогут проголосовать жители 16 регионов, в которых в этот день пройдут выборы губернаторов, и жители одномандатных округов, где пройдут довыборы в Госдуму. Предполагается, что в скором времени голосовать на цифровых участках можно будет и на выборах в заксобрания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представитель ЦИК назвал общее число кандидатов на выборах 8 сентября
Для наблюдателей за выборами в Мосгордуму изобрели онлайн-приложение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019