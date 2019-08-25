Для наблюдателей за выборами в Мосгордуму изобрели онлайн-приложение

В Москве разработали мобильное приложение, которое позволит наблюдателям за выборами в Мосгордуму передавать копии протоколов в онлайн-режиме. Об этом ТАСС 25 августа сообщил член Общественный палаты (ОП) Москвы и заместитель председателя комиссии палаты по технологиям «умного города» Владимир Чернецкий.

Разработанная платформа поможет обеспечить связь между наблюдателями и штабом в ОП.

«В конце дня голосования наблюдатель передаст фотографию-копию протокола через мобильное приложение, которое представляет собой мобильный сайт. Наблюдатель после окончания голосования получает на телефон SMS с URL-адресом для подачи электронного протокола. Ссылка уникальна для каждого наблюдателя, но попадают все на один и тот же ресурс, где должны загрузить несколько фото протокола. Наблюдатель должен правильно сфотографировать протокол, чтобы фото прошло верификацию в этом мобильном приложении», — рассказал Чернецкий.

Он добавил, что платформа будет расположена в «безопасном контуре», а статус подавших протоколы будет виден общественному штабу по наблюдению за выборами в онлайн-режиме. Если протокол не будет передан, с наблюдателями свяжутся по телефону. Чернецкий отметил, что наблюдателями из общественного штаба будут обеспечены все избирательные участки, включая электронные и цифровые участки.

Чернецкий пояснил, что основная задача наблюдателей — это фиксация контрольных точек на участках. Они наблюдают за тем, как открылись участки, как началось голосование, как были поданы промежуточные результаты, и так далее. На данный момент наблюдатели сообщают об этом через колл-центр. Решение о том, в каком объеме будет использоваться новая мобильная платформа, будет принято за несколько дней до голосования.

17 июля сообщалось, что на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.