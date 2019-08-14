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Митрохина зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Окружная избирательная комиссия №43 зарегистрировала представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ОИК.

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Окружной избирком дважды отказал Митрохину в регистрации из-за слишком большого процента брака в подписях избирателей. Первый отказ Митрохин обжаловал в Мосгоризбиркоме, и тот удовлетворил жалобу, однако избирательная комиссия не изменила своего решения.

После второго отказа политик обратился в Мосгорсуд, который 13 августа отменил это решение избирательной комиссии. Накануне заседания Митрохин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что три часа просидел в суде вместе с судьей, прокурором и представителем ОИК №43, проверяя каждую забракованную ранее подпись.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. 17 июля сообщалось, что окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

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