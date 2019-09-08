Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона после подсчета 18,5% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Лимаренко получил 70,65% (828 голосов), передает ТАСС. Второе место занимает Дмитрий Флеер (ЛДПР) с 12,31%, тройку замыкает Алексей Корниенко (КПРФ) с 12,29%.

Всего на пост губернатора претендуют пять человек.

Досрочные выборы главы региона проводятся в связи с тем, что занимавший пост губернатора с 2015 года Олег Кожемяко осенью 2018 года был назначен врио губернатора Приморья, затем по итогам декабрьских выборов стал губернатором.