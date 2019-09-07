Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет. Об этом заявил первый секретарь регионального комитета КПРФ Роман Кобызов.

Экс-губернатор умер после продолжительной болезни, передает «РИА Новости».

Белоногов родился в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. Окончил Благовещенский сельхозинститут и Высшую партийную школу. В 1997 году был избран губернатором региона, в 2001 году снова участвовал в выборах, но уступил Леониду Короткову. После этого был депутатом областного совета, затем замглавы комитета заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.