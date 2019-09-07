Момент расстрела мужчины в центре Москвы попал на видео

Момент расстрела мужчины на Павелецкой площади в Москве попал на видео, которое появилось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел 6 сентября. На кадрах видно, как на тротуаре началась потасовка, во время которой один из злоумышленников выстрелил в мужчину и отобрал у него сумку.

На данный момент преступников разыскивают правоохранители. Пострадавший доставлен в больницу.

9 августа сообщалось, что в Москве мужчина получил огнестрельное ранение в плечо.