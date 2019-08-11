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Неизвестные с оружием напали на офис фирмы в Москве и украли 7 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На офис одной из фирм в Москве в пятницу, 9 августа, было совершено нападение, неизвестные украли 7 млн рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказали ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Уточняется, что с заявлением об ограблении в полицию обратился генеральный директор организации, расположенной на Ходынском бульваре. По его словам, нападавших было двое. Оба злоумышленника были в спецодежде и черных масках.

«Нападавшие пригрозили потерпевшему огнестрельным оружием неустановленного типа и причинили ему телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, после чего связали его веревкой, похитили рюкзак с 7 млн рублей и скрылись», — рассказали в полиции. Отмечается, что возбуждено дело о разбое.

В конце июля в московскую полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей. Инцидент произошел возле станции метро «Люблино».

По словам потерпевшего, неизвестные напали на него и вырвали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле.

Пострадавшему разбили голову, сейчас мужчина находится в больнице. Злоумышленников разыскивают.

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