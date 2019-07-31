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Кассирша в Югре украла из банка более 5,7 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сотрудница банка в Югре похитила из кассы более 5,7 млн рублей. Об этом 31 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина подозревается в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 млн рублей. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями», — поясняет сотрудница ведомства.

В отношении кассирши возбудили уголовное дело, а саму женщину посадили под домашний арест, пока идет предварительное расследование.

23 июля сообщалось, что в Уфе полицейские задержали кассиршу по подозрению в краже из банка 6,5 млн рублей, а в начале месяца кассир банка в Салавате была задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани — похищенные деньги не обнаружились, а ее муж признался, что проиграл их в азартные игры.

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