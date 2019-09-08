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МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Павлив
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Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте МИДа. В сообщении также говорится об ответственности, которой подвергнутся все причастные к организации голосования «во временно оккупированном Крыму».

Ведомство также призвало другие страны «дать принципиальную оценку незаконным действиям России» по проведению местных выборов в Крыму и усилить давление на Москву.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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