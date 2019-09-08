Врио главы Забайкалья лидирует на досрочных выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на досрочных выборах главы региона после обработки 3,45% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно данным, размещенным на сайте Центризбиркома, Осипов набирает 88,25% голосов, на втором месте — Елена Краузе от «Партии пенсионеров», у которой 3,82% голосов, на третьем — Яна Шпак от «Партии Роста» с 2,40% голосов. Четверку замыкает Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» с 2,38% голосов.

Осипов объявил, что будет участвовать в выборах губернатора региона 7 июня. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), самовыдвиженца поддерживают 84% забайкальских избирателей.

По данным избиркома Забайкалья на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка в Забайкалье составила 30,3%. Всего избирательным правом воспользовались более 240 тыс. человек. Это чуть ниже, чем на губернаторских выборах 2016 года, но на 10% выше явки на выборах законодательного собрания региона в 2018 году.

Единый день голосования в России проходит в воскресенье, 8 сентября. В 85 регионах государства проходят выборы разного уровня. В 16 субъектах выберут губернаторов, а в 13 изберут депутатов заксобраний.