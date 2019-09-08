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В Крыму ответили на заявление МИД Украины о выборах в регионе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Протест МИД Украины по поводу проведения в Крыму местных выборов не влияет на ход голосования. Об этом заявил глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

«Какие-либо комментарии различных ведомств других государств принципиально не имеют никакого значения для проведения выборов», — отметил он. Малышев подчеркнул, что выборы в Крыму проходят в единый день голосования, как и по всей России, передает ТАСС.

Глава общественной палаты республики Григорий Иоффе отметил, что сотрудники МИД Украины «просто отрабатывают свою зарплату». Заявления ведомства, по его словам, никакого отношения к реальности не имеют.

Ранее 8 сентября МИД Украины заявил, что страна не признает результаты выборов в Крыму, и международное сообщество поступит так же. Всем причастным к организации голосования в регионе обещана ответственность в соответствии с украинскими законами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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