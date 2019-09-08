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Совфед проанализирует попытки вмешательства в российские выборы извне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета до декабря намерена подготовить анализ попыток вмешательства в российские выборы. Как сообщил в воскресенье, 8 сентября, глава комиссии Андрей Климов, речь идет о выборах, состоявшихся как в нынешнем году, так и в предыдущие.

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«Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства извне в наши выборы», — цитирует Климова «РИА Новости».

По его словам, комиссия также намерена пригласить на встречу с сенаторами дипломатов из стран, с территории которых, по мнению законодателей, осуществляется вмешательство в суверенные дела России.

Ранее 8 сентября сообщалось, что Украина попыталась повлиять на ход выборов в Крыму. Также в воскресенье в Центризбиркоме сообщили, что сайт ЦИК России подвергся хакерским атакам в единый день голосования и накануне.

В единый день голосования в 85 регионах России проходит более 5 тыс. выборов разного уровня. Россияне должны выбрать 17 губернаторов и депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. В столице выбирают депутатов Мосгордумы.

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