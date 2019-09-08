Хакеры атаковали портал ЦИК накануне единого дня голосования

Интернет-портал российского Центризбиркома в субботу, 7 сентября, подвергся хакерским атакам. Как сообщил 8 сентября, в единый день голосования, член ЦИК Антон Лопатин, все атаки были отражены.

«Сегодня всё спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», — цитирует Лопатина «РИА Новости».

По словам Лопатина, атаки не прекращаются и в воскресенье, однако «система надежно защищена», и портал ЦИК работает в штатном режиме.

Ранее 8 сентября сообщалось, что попытки вмешаться в процесс голосования в Крыму предприняла Украина. Впрочем, в ЦИК сообщили, что это не повлияло на работу избирательных участков.

В воскресенье в 85 регионах России проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выбирают 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. В столице голосуют за депутатов Мосгордумы.