Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

По данным обработки 100% протоколов явка на выборах депутатов Мосгордумы, прошедших 8 сентября, составила 21,77%. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Явка выше, чем на прошлых выборах 2014 года (21,04%. — Ред.), — цитирует Горбунова «Интерфакс» в понедельник, 9 сентября.

Он отметил, что среди кандидатов-победителей 26 самовыдвиженцев, 13 выдвинуты КПРФ, по три — партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что считает прошедшие в регионах выборы победой «Единой России». По его словам, во всех законодательных собраниях партия получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.