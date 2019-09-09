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Действующий губернатор Ставрополья лидирует на выборах

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Фото: ТАСС/Александр Погожев
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Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах по итогам подсчета 100% протоколов. Он набрал 79,65%, передает «РИА Новости» со ссылкой на избирательную комиссию в понедельник, 9 сентября.

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«Владимиров набрал 79,65% голосов после обработки 100% протоколов», — сказал председатель избиркома Ставрополья Евгений Демьянов.

Он отметил, что в этих данных не учитывали 99 протоколов с электронного голосования. Явка на губернаторских выборах в Ставропольском крае составила 55,18% по состоянию на 18:00 мск. Это больше, чем на предыдущих выборах главы края в сентябре 2014 года, когда явка на это же время составила 38%.

Владимир Владимиров родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края. В 2010–2013 годах работал на постах замгубернатора и первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013 году был назначен временно исполняющим обязанности главы Ставропольского края. В сентябре 2014 года был избран на пост губернатора региона.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В этот день в 85 регионах страны состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что голосование закончено.

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