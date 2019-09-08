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В Совфеде ответили на заявления Украины по выборам в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Протестные заявления Украины касательно проведения выборов в Государственный совет и органы местного самоуправления в Республике Крым являются грубым вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» в воскресенье, 8 сентября.

По мнению Ковитиди, угрозы с украинской стороны надо расценивать как давление на субъекты избирательного процесса, которые, однако, никак не повлияют на итоги голосования.

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«Мы — крымчане — <...> голосуем за продолжение развития республики, а значит, за улучшение уровня жизни граждан, мы голосуем за мир и стабильность, за безопасность нашего общего дома и социальную защищенность», — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что в единый день голосования выборы в Крыму проходят по всем установленным правилам.

Ранее 8 сентября МИД Украины заявил, что страна не признает результаты выборов в Крыму и международное сообщество поступит так же. Всем причастным к организации голосования в регионе обещана ответственность в соответствии с украинскими законами. В Крыму, в свою очередь, ответили, что это никак не повлияет на избирательный процесс.

Позднее зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что Киев пытался психологически давить на членов избирательной комиссии Крыма.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы. Жители Крыма избирают членов регионального парламента.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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