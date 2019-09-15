Прямой эфир

Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако пока этого не произошло, у Киева есть предложения к людям, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, пишет РБК со ссылкой на Hromadske.

Пристайко отметил, что правительство намерено подготовить меры, которые будут сильно отличаться от предложений предыдущих властей. В первую очередь людям необходимо вернуть доступ к информации, в том числе телевидению и радио.

«Как же это так, пошел брат на брата?»
Иловайск сегодня и вчера глазами жителей и участников боев

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

В тот же день глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки» и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Саммит «нормандской четверки» скорее всего состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
Зеленскому посоветовали узаконить реальные границы Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019