Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса

Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако пока этого не произошло, у Киева есть предложения к людям, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, пишет РБК со ссылкой на Hromadske.

Пристайко отметил, что правительство намерено подготовить меры, которые будут сильно отличаться от предложений предыдущих властей. В первую очередь людям необходимо вернуть доступ к информации, в том числе телевидению и радио.

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

В тот же день глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки» и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Саммит «нормандской четверки» скорее всего состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.