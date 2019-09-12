Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.

Он отметил, что до указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощенной системе у людей настроения были не такими оптимистичными, передает RT.

2 июля 2019 года Путин подписал указ, который позволяет жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощенном режиме. Этим могут воспользоваться порядка 3 млн граждан Украины.

15 августа сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.