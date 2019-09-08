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Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что уже в ближайшее время между ДНР и крупнейшими городами России может быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — отметил Пушилин.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в российские города.

О планах соединить Россию и ДНР железной дорогой сообщалось еще в 2017 году, однако были определенные сложности с реализацией этого проекта.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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