Флаги России подняли над Донецком

Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Отмечается, что триколоры подняты над куполом библиотеки имени Крупской, над зданием Народного совета республики и на стеле у памятника Ленину, расположенному на главной площади города.

Появление флагов связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России, уточняет «Газета.Ру».

14 августа сообщалось, что почти 10 тыс. жителей ДНР смогли получить российское гражданство.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).