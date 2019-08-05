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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, которые был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

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Очевидцы в соцсетях пишут, что отдыхавшие там граждане Украины увидев триколор, потребовали от персонала гостиницы снять его. Однако в ответ на их просьбу администратор заявил, что «является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании», пишет «Газета.ру».

Позднее украинцы пожаловались на то, что в качестве развлекательной программы местные аниматоры начали исполнять русские песни. Таким образом, уверены недовольные туристы, персонал хотел «продемонстрировать презрение к украинским гражданам». На просьбу поменять отель на оставшиеся дни отдыха туроператор посоветовал рассерженным украинцам проще относиться к ситуации, либо заплатить штраф и сменить гостиницу.

В интернете пост с этой историей достаточно быстро разошелся по акаунтам. Многие пользователи раскритиковали украинских отдыхающих за их поведение, назвав «стыдобой», так как в тот день, когда разгорелся кнфликт, в ресторане отеля был тематический вечер, где подавали «сладости русской кухни, пряники и так далее».

26 июня стало известно о том, что психолога из Киева Наталию Подоляк с группой детей выгнали из отеля на греческом острове Каламос после того, как они развесили на балконах красно-черные знамена «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН–УПА, экстремистские организации, запрещены в РФ).

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