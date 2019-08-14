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Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в миграционной службе МВД республики.

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«В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

Позже российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер. По его словам, нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права практически полностью ущемлены. Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

С 14 июня жители ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, а с июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Воспользоваться услугой можно в 47 отделениях связи. Выдача готовых паспортов производится на территории Ростовской области.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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