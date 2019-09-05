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В ДНР заявили о невыполнении Киевом Минских соглашений в течение 5 лет

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Глава МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Киев полноценно не выполнил ни одного пункта Минских соглашений за пять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Никоноровой, распространенное пресс-службой МИД ДНР.

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«Украинская сторона отнеслась к исполнению своих обязательств по данному документу крайне недобросовестно, что обусловило необходимость подписания на его основе еще одного более детализированного соглашения — Комплекса мер [по имплементации Минских соглашений]», — отметила глава ведомства.

Она подчеркнула, что Киев нарушает согласованное с 21 июля бессрочное прекращение огня, а также не возобновил выплату пенсий жителям региона и не погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками железной дороги и компании «Вода Донбасса».

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

В том же году была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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