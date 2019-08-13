В ДНР связали отставку Безсмертного с его провокационными заявлениями

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) прокомментировали отстранение Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, увольнение Безсмертного спустя полтора месяца после назначения связано с его провокационными высказываниями.

Так, он говорил об отказе Киева предоставлять Донбассу особый статус и о бессмысленности минских заседаний без встреч в «нормандском формате». Кроме того, он призывал ужесточить блокаду Донбасса.

«Настолько провокационная риторика оказалась чрезмерной даже для украинских властей, ведь Киев должен понимать, что открытый и к тому же публично озвученный официальным представителем отказ от выполнения одобренного Советом Безопасности ООН комплекса мер может очень серьезно дискредитировать позиции Украины как субъекта международного права», — цитирует министра агентство «РИА Новости».

В то же время, подчеркнула Никонорова, в ДНР «нет особого оптимизма» по поводу нового назначения Киева, так как украинские власти не стремятся «к продуктивному диалогу и реальным подвижкам».

Указ об освобождении Безсмертного от обязанностей президент Украины Владимир Зеленский подписал 13 августа. Безсмертный представлял Киев в политической подгруппе с 2015 по 2016 год и был переназначен в начале июля.

Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России, была сформирована в июне 2014 года. Она занимается реализацией Минских договоренностей и подразделяется на гуманитарную, политическую и социально-экономическую подгруппы, а также на подгруппу по безопасности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).