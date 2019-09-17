Украина обвинила Россию в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации

Украинская разведка полагает, что Россия ускорила выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба минобороны Украины во вторник, 17 сентября.

Разведслужба связывает это с тем, что с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе якобы будут служить только военные с российским гражданством и те лица, которые начали его оформлять.

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве считают, что при помощи паспортизации самопровозглашенных ДНР и ЛНР Россия намерена не допустить «потери своего влияния в регионе» в случае, если ее «принудят» согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ. С апреля стать гражданином России могут жители ДНР и ЛНР. Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Украине территорий. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при его наличии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).