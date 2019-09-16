В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Убийство произошло ранее в этот же день в доме на улице Воинов-освободителей. В районе 11:30 по местному времени (совпадает с московским) злоумышленники позвонили ополченцу в дверь. Джумаев открыл гостям, вышел на порог и был расстрелян в упор.

Тело мужчины с множественными ранениями от пуль было обнаружено на лестничной клетке. По данным медиков, он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Джумаев вступил в батальон «Пятнашка» в 2014 году. Спустя три года он был пойман украинскими силовиками и обвинен в участии в террористической организации. Ему грозило от восьми до 15 лет лишения свободы, однако в августе текущего года суд отпустил ополченца из следственного изолятора под домашний арест.

В мае прошлого года погиб командир «Пятнашки» Олег Мамиев с позывным Мамай. Он получил многочисленные осколочные ранения в область головы, груди и живота при обстреле села Авдеевка.