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Эксперт назвал возвращение Донбасса невыгодным для Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Возвращение Донбасса под контроль Киева невозможно, потому что не выгодно властям ни по политическим, ни по экономическим причинам. Такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Гайдай.

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Он отметил, что территория Донбасса является проблемой Украины, и только она должна восстанавливать этот регион. Однако ни одной из партий и политсил, по его мнению, Донбасс не нужен.

«Возвращение Донбасса невыгодно ни одному политическому лагерю в Украине вне зависимости от цвета их идеологии и партии. Это экономически и политически. С «экономически» понятно. Просто нет средств восстанавливать регион», - цитирует Гайдая «Политнавигатор».

Эксперт указал, что экономика и инфраструктура в регионе разрушены, кроме того, некоторые территории Донбасса заминированы.

В то же время Гайдай усомнился, что украинские власти начнут выполнять Минские договоренности.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе, которые являются одним из условий Минских соглашений, возможны только после вывода войск.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда из-за нежелания жителей региона признавать итоги госпереворота Киев начал военную операцию против них.

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