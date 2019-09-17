Эксперт назвал возвращение Донбасса невыгодным для Киева

Возвращение Донбасса под контроль Киева невозможно, потому что не выгодно властям ни по политическим, ни по экономическим причинам. Такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Гайдай.

Он отметил, что территория Донбасса является проблемой Украины, и только она должна восстанавливать этот регион. Однако ни одной из партий и политсил, по его мнению, Донбасс не нужен.

«Возвращение Донбасса невыгодно ни одному политическому лагерю в Украине вне зависимости от цвета их идеологии и партии. Это экономически и политически. С «экономически» понятно. Просто нет средств восстанавливать регион», - цитирует Гайдая «Политнавигатор».

Эксперт указал, что экономика и инфраструктура в регионе разрушены, кроме того, некоторые территории Донбасса заминированы.

В то же время Гайдай усомнился, что украинские власти начнут выполнять Минские договоренности.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе, которые являются одним из условий Минских соглашений, возможны только после вывода войск.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда из-за нежелания жителей региона признавать итоги госпереворота Киев начал военную операцию против них.