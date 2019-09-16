Спикер рады назвал условие проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе могут состояться только по украинским законам, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 16 сентября в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, сейчас неподконтрольные Киеву территории являются «временно оккупированными», в том числе поэтому он счел некорректным и обсуждение возможного продления действия закона об особом статусе Донбасса.

«Я думаю, что у нас пока есть время для более детального изучения, доработки разных сценариев развития ситуации (в Донбассе. — Ред.)», — добавил Разумков.

При этом ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко отметил, что Киев планирует проведение местных выборов, в том числе на неподконтрольных территориях, до 2020 года.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы в Донбассе, которые являются одним из условий Минских договоренностей, возможны только после вывода войск.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.