Волкер связал предоставление особого статуса Донбассу с выборами в регионе

Предоставление особого статуса Донбассу возможно только после проведения выборов в регионе. С таким заявлением в интервью телеканалу «1+1» выступил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

По его словам, на данный момент международные партнеры Украины не намерены подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе, так как в первую очередь нужно думать о безопасности в условиях присутствия в регионе «незаконных формирований».

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

В тот же день глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки» и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий Минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.