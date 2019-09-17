Восприняли в штыки: почему украинские националисты сдали оружие

В Донбассе правоохранительные органы разоружили бойцов трех националистических батальонов. Все три соединения являются фактически подразделениями запрещенной в России террористической организации «Правый сектор». На базах батальонов силовики изъяли сотни единиц стрелкового оружия, гранатометных и минометных выстрелов. «Известия» выяснили, как произошедшее связано с ожидающейся встречей «нормандской четверки».

10 тонн выстрелов

Разоружение трех батальонов в Донбассе произошло 11 сентября. Первый зампред нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что силовикам свои арсеналы передали батальон имени шейха Мансура, запрещенная в России организация ОУН и 8-й батальон Украинской добровольческой армии «Аратта».

Пресс-служба нацполиции опубликовала фото и видео произошедшего. На кадрах видно, что арсенал у добровольческих соединений был внушительный — автоматы Калашникова, десятки цинковых упаковок с патронами, гранатометных и минометных выстрелов, противотанковых снарядов. По данным полиции, всего боевики сдали 10 т оружия.

М1 Переданное полиции Украины оружие Фото: facebook.com/Национальная полиция Украины

В официальном заявлении подчеркивается, что решение разоружиться националисты приняли сами. Боевики даже провели совместную с полицейскими пресс-конференцию. Во время общения с журналистами Аброськин поблагодарил бойцов за службу и отметил, что переданное оружие «будет служить предоставлению отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны». А комбат «Аратты» Андрей Гергерт подчеркнул, что гордится своей дружбой с генералами полиции.

«Важно собрать всех в единый кулак»

Разоружение батальонов вызывает ряд вопросов. Кажется странным, что боевики отдали оружие без сопротивления. По ряду сообщений, причиной лояльности стало то, что часть арсенала они сумели заранее вывезти из Донбасса. «Не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним. Это слишком габаритное оружие, их бы просто не выпустили с ним из Донбасса. Также оставили на базах гранаты и взрывчатку. Вот это оружие и сдали. Поэтому то, что вчера и сегодня сдали, — это лишь половина того, что было у батальонов, это своего рода показательное мероприятие», — сказал журналистам источник в СБУ.

М3 Фото: facebook.com/Национальная полиция Украины

Удивляет и то, что осенью прошлого года в штабе операции объединенных сил Украины в Донбассе сообщали, что добровольческих батальонов в зоне боевых действий нет. Начальник пресс-центра штаба ООС Вячеслав Петровский говорил, что все бывшие добровольцы принимают участие в конфликте в составе вооруженных сил Украины или других воинских формированиях.

Об этом же говорил лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. «Как командующий УДА объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны выходят с передовой. <…> Сегодня самое главное задание для УДА сейчас — это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал. Важно собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», — отмечал он.

Сейчас же получается, что добровольцы продолжали находиться на передовой. Сложно предположить, что у ВСУ в Донбассе такой бардак, что Киев не понимает, какое соединение под каким командованием воюет. Возможно, разоружение в прошлом году коснулось отдельных частей. Например, за последний год исчез из новостных сводок 5-й батальон УДА. Возможно, вывели из зоны конфликта именно его. Возможно, про батальоны сейчас снова вспомнили в связи с политической необходимостью.

М2 Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой

Еще один вопрос — откуда у националистических соединений такое количество оружия. Сами боевики на пресс-конференции заявили, что захватили трофеи «в окопах сепаратистов». Но для формирования крупного арсенала необходимо было одержать значимую победу, а таковой украинцы похвастаться в Донбассе не могут. Возможно, боеприпасы появились в руках боевиков во время событий на майдане. Тогда националисты захватывали оружейные комнаты в отделениях полиции, арсеналы воинских частей. Еще один допустимый вариант — националистам удалось поживиться во время ряда крупных пожаров на армейских складах на Украине.

От шумеров до ИГИЛ

Все три разоруженных батальона являются выходцами из запрещенного в России «Правого сектора». Батальон имени шейха Мансура в 2014 году создали уроженцы Чечни. Возглавляет боевиков некий Муслим Чеберлоевский. Журналисты британской газеты The Times в 2018 году сделали материал о соединении. Чеберлоевского репортеры описывают как «бойца с седой бородой и длинным кинжалом за поясом с надписью «Смерть сепаратистам». Некоторые члены батальона рассказали, что оттачивали боевые навыки в лагерях террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Одним из известных представителей батальона был Тимур Махаури. Он воевал в Донбассе, а также активно взаимодействовал с криминальным миром. Уроженец Чечни обвинялся, в частности, в незаконном хранении оружия. Осенью 2017 года его взорвали в автомобиле в центре Киева.

Второй разоруженный батальон — запрещенная в России организация ОУН под командованием ветерана украинского национализма Николая Коханивского. Формирование создавалось на базе территориальной обороны города Нежина Черниговской области.

М5 Фото: РИА Новости/Андрей Веселов

Оуновцы больше известны не боевыми успехами, а скандалами и уличными погромами. Они первыми на Украине начали бороться с российскими коммерческими учреждениями. 20 февраля 2016 года, в двухлетнюю годовщину бойни на евромайдане, разгромили офисы Альфа-банка и Сбербанка в Киеве. Крупный скандал произошел в 2017 году. Коханивский расстрелял из травматического пистолета еще одного представителя «правого» движения — командира батальона «Один» Руслана Качмалу. Лидер ОУН был задержан, но его сторонники взяли штурмом здание Святошинского суда, с Коханивского сняли наручники и освободили.

Третье соединение — 8-й батальон Украинской добровольческой армии «Аратта». Название много говорит о мировоззрении националистов. Аратта у древних шумер — страна, где много золота и серебра. Современная киевская историография считает, что она находилась на территории нынешней Украины. Белорусским журналистам, которые побывали на базе батальона, боевики признались, что вели артиллерийский огонь по жилым кварталам ДНР. «Они голосовали на своем референдуме за отделение от Украины, так пусть теперь получают», — объясняли бойцы.

Пиар-значение для Зеленского

Самая очевидная причина разоружения батальонов — подготовка к встрече «нормандской четверки», которая может состояться в октябре. Пункт 10 Минских соглашений требует разоружения незаконных групп. Украина подразумевает в этом пункте вооруженные силы ДНР и ЛНР. В непризнанных республиках и Москве незаконными называют украинские нацбаты.

Очевидно, что для встречи «нормандской четверки» необходимы перспективы урегулирования конфликта в Донбассе. За последнее время определенные шаги действительно были сделаны. 7 сентября Москва и Киев обменялись заключенными. В районе станицы Луганская стороны развели войска, хотя в двух других контрольных точках — городе Золотое и селе Петровское — этого не произошло. Важным событием в этом смысле можно считать и разоружение батальонов. Каждое из соединений насчитывает несколько десятков бойцов, серьезного влияния на обстановку в зоне конфликта они не оказывают. Но определенное пиар-значение их вывод из Донбасса имеет.

М5 Разминирование КПП «Станица Луганская» и прилегающих территорий, 28 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал скоро закончить войну. Встреча в «нормандском формате» нужна ему, чтобы продемонстрировать избирателям и лидерам Евросоюза приверженность миру. Другое дело, что реальное примирение с Донбассом возможно при выполнении политической части Минских соглашений. Зеленский же не раз говорил, что выступает против предоставления региону особого статуса, амнистирования ополченцев. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 сентября также заявил, что в конституцию Украины изменения вносить не будут. Киев готов предложить Донбассу только децентрализацию, которой пользуются все регионы страны. В таких условиях ожидать реального улучшения ситуации в Донбассе затруднительно.