Зеленский рассказал о намерении совершить обмен «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от следующей встречи «нормандской четверки». По словам украинского лидера, он ожидает договоренностей об обмене заключенными в формате «всех на всех», а также решений по отводу сил в Донбассе и проведению выборов в регионе.

«Главный вопрос «нормандской четверки» — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле «всех на всех». Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории», — цитирует Зеленского ТАСС в понедельник, 16 сентября.

Зеленский заявил также, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода войск с «оккупированных территорий».

13 сентября помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча в «нормандском формате» состоится в октябре. Он подчеркнул, что саммит проводить нужно, но прежде необходимо «решить несколько вопросов».

Лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое руководство страны объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.