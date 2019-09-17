Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

У Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой ««формулу Зеленского». Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, основными положениями данной «формулы украинского президента Владимира Зеленского» является обмен удерживаемых лиц, установление ментального контакта с украинцами, оставшимися «по ту сторону», а в случае неудачи на переговорах применение «радикальных мер».

«У нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — сказал Пристайко.

Кроме того, он заверил, что Киев постарается упростить жизнь жителям Донбасса, разрешив им приезжать не каждые 60 дней на перерегистрацию для получения пенсии, а всего раз в год.

Также Пристайко отметил, что Украине никто не придет на помощь и у нее не так много партнеров.

«Россию предлагают вернуть в G7. Это звоночек для нас. Ее делегация вернулась в ПАСЕ, лидеры потянулись в Москву. Мы видим, что давление на Россию ослабляется», — посетовал министр.

Конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Тогда из-за нежелания жителей Донбасса признавать итоги госпереворота в Киеве новые власти начали военную операцию. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Украина возлагает на Россию. Москва неоднократно отмечала абсурдность таких обвинений, указывая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к прекращению военных действий против своих же граждан.

Ранее 16 сентября Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе.