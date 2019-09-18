Прямой эфир

И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными

0
Фото: usip.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России. Такое мнение он озвучил в интервью грузинскому Первому каналу.

«Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым», — сказал Тейлор.

«Я не знаю ни одну компанию ЕС, которая бы ушла из РФ из-за санкций»
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф — о надеждах на снятие экономических ограничений и эффекте от электронных виз

По его словам, «есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов», которые Запад может задействовать против России.

«Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги», — добавил Тейлор. Но самой «разрушительной» для России санкцией он назвал исключение страны из международной финансовой системы.

Ранее 18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Тем не менее, по его мнению, ограничения всё же «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.

Комментируя это заявление, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева отметила, что санкции «стали тем катализатором», который заставил Россию «опираться прежде всего на собственный ресурс и его развивать». Сенатор добавила, что посредством санкций не удастся заставить Россию придерживаться нужной Западу политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузия отказалась просить усиления западных санкций против России
Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019