И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России. Такое мнение он озвучил в интервью грузинскому Первому каналу.

«Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым», — сказал Тейлор.

По его словам, «есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов», которые Запад может задействовать против России.

«Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги», — добавил Тейлор. Но самой «разрушительной» для России санкцией он назвал исключение страны из международной финансовой системы.

Ранее 18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Тем не менее, по его мнению, ограничения всё же «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.

Комментируя это заявление, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева отметила, что санкции «стали тем катализатором», который заставил Россию «опираться прежде всего на собственный ресурс и его развивать». Сенатор добавила, что посредством санкций не удастся заставить Россию придерживаться нужной Западу политики.