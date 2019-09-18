На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.

«И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — сказал украинский министр.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться настоящего прогресса во время встречи «нормандской четверки». При этом он отметил, что Киев готов пойти по новому пути, «чтобы изменить предыдущую динамику».

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого они неоднократно продлевались.