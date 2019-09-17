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В Госдуме оценили влияние санкций на политику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия несет большие потери от санкционного давления, но история не знает примеров, когда можно было бы санкционным давлением вынудить Москву на капитуляцию, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал власти западных стран сохранить политику санкций в отношении России.

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«Мы наблюдаем какое-то низкопоклонство украинских элит перед западными санкциями, какая-то слепая и ложная вера, будто бы стоит еще 20 россиян включить в запретные списки — и Москва выбросит белый флаг и согласится на все украинские условия», — сказал Бальбек.

Ранее, 7 сентября, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказался за отмену санкций в отношении России. По мнению политика, сближение с Россией — в интересах Европы.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

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