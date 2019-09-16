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Грузия отказалась просить усиления западных санкций против России

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Фото: Georgian Dream - Democratic Georgia
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Правящая партия «Грузинская мечта» воспротивилась инициативе оппозиционеров из «Европейской Грузии» обратиться к Западу с просьбой усилить санкции против России в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий» — Абхазии и Южной Осетии.

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«Любая страна, которая признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона, подпадает под санкции со стороны США. Дополнительные шаги в этом направлении приведут к экономическим санкциям со стороны России», — заявил лидер партии Гия Вольский на брифинге в понедельник, 16 сентября, его слова приводит «РИА Новости».

Как подчеркнул политик, действия оппозиции продиктованы отнюдь не «благородными соображениями»: «Европейская Грузия» в курсе, что за усилением санкций последовали бы ограничения против Тбилиси со стороны Москвы.

Сейчас отношения России и Грузии носят напряженный характер.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Москва приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.

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