В Совфеде оценили слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что странам Запада всё сложнее придерживаться антироссийских санкций.

Ранее украинский министр заявил, что ограничительные меры Запада хоть и доставляют неудобства жителям европейских стран, якобы вредят также и экономике России. Это, по мнению Пристайко, вынуждает Москву «двигаться в правильном направлении».

В беседе с RT 18 сентября Тимофеева отчасти согласилась с Пристайко, отметив, что его слова можно интерпретировать по-разному.

«Если господин Пристайко имел в виду, что санкции Запада заставляют Россию двигаться «в правильном направлении» — что Россия начинает развивать свой внутренний потенциал и внутренний рынок, то могу сказать, что он абсолютно прав. Западные санкции фактически стали тем катализатором, который заставил нас опираться прежде всего на собственный ресурс и его развивать, что в последующем нам обеспечит прорыв», — отметила сенатор.

Тимофеева добавила, что посредством санкций не удастся заставить РФ придерживаться нужной Западу политики, так как Россия, будучи суверенным государством, самостоятельно определяет «свое будущее и свое развитие». В это время европейские страны терпят большие убытки от ограничений, чем должна была бы понести Москва.

«Во время наших встреч (с зарубежными партнерами. — Ред.) всё время звучит тема: введенные Россией контрсанкции губительно действуют на экономику европейских стран. Прежде всего идет разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию», — напомнила сенатор.

О влиянии санкций на Москву Пристайко рассказал в интервью изданию Die Welt. В беседе с газетой он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться прогресса во время встречи «нормандской четверки» и готов пойти по новому пути, «чтобы изменить предыдущую динамику».

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого они неоднократно продлевались.